خدعوك فقالوا.. الفول يسبب الانتفاخ.. اعرف الحقيقة

كتبت فاطمة ياسر

الفول من الأطعمة الأساسية في مائدة السحور خلال شهر رمضان، فهو من البقوليات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كالبروتينات والألياف والعديد من المعادن والفيتامينات الأخرى الهامة لجسمك.

ونجد أن بعض الأشخاص يعانون من انتفاخ شديد خلال شهر رمضان، ويعتقدون أن السبب وراء ذلك الأمر هو تناولهم للفول في السحور، ولكن للدراسات الطبية رأى آخر حول هذا الأمر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير المنشور عبر موقع "webmed".

الفول من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ولذا تناوله يعد آمن جدا على صحتك، وعلى جهازك الهضمي وعلى البطن، ولا يتسبب في حدوث انتفاخ بها.

فتناولك للفول في وجبة السحور، يساهم بشكل كبير في زيادة الطاقة والنشاط والحيوية في اليوم التالي، ولذا عليك تناوله في السحور، ولكن في حالة الشعور بألم في المعدة عليك تجنب تناوله لأنه من الأطعمة صعبة الهضم.

يعد من الأطعمة الهامة لك خلال الصيام، لأنه يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها يوميا، والهامة لك، كما أنه يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من ارتفاعه.

من الأطعمة التي تساهم فقي الشعور بالنشاط والحيوية وتقلل الشعور بالإجهاد والتعب، فتناوله يعمل علي تنظيف المعدة، والجهاز الهضمي.