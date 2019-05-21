حى الزاوية الحمراء يزيل الأكشاك المخالفة ومغسلة سيارات أسفل كوبرى عبود

نفذ حى الزاوية الحمراء برئاسة اللواء هشام عبج الحميد، حملة لتطهير محيط كوبرى وموقف عبود من المخالفات، بمنطقة مدينة النور، حيث اسفرت الحملة عن عدد من الأكشاك المخالفة أسفل كوبرى عبود بجوار الموقف.

وقال رئيس حى الزاوية الحمراء، إن الحملة التى تم تنفيذها أسفرت أيضا عن إزالة مغسلة سيارات أسفل كوبرى عبود بمدينه النور.

وفى السياق نفذ الحى حملة للصيانة وتغيسر لمبات الإضاءة إلى ليد، حيث تم استكمال الصيانة وتغير اللمبات بمربع مساكن الضباط بالبلوكات 52 و 54 و 51 وتمت الإنارة، كما تم متابعة أعمال صيانة وتغير بلاعات الصرف الصحى بشارع السلام.

وينفذ حى الزاوية الحمراء أعمال تطوير بسويقة داير الناحية حيث قامت إدارة الأسواق ومشرف القطاع برفع الباعة الجائلين بشارع عبد المعطى الهمشرى وذلك لتغير مسار ماسورة مياه الشرب بسويقة داير الناحية لتطويره ورفع كفاءته