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الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:45 م
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حكومة اليمن تدعو لإجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:24 م
حكومة اليمن تدعو لإجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثى ميليشيا الحوثى
أ ش أ
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دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في البلاد، وطالبت بانتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

 

وانتقدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نقلته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيا الحوثي المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، واعتبرت ذلك يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.

 

وفيما أشادت الخارجية اليمنية، بالشجاعة والمسؤولية التي يتحلى بها مسؤولو برنامج الأغذية العالمي، نبهت ممن يسعى إلى تجميل الوجه القبيح لـ"من يسرقون الغذاء من أفواه الجوعى" ودعت المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيات الانقلابية، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

 


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