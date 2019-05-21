video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب التحرير الجزائرى يجدد دعمه للجيش فى معالجة الأزمة السياسية الحالية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:07 ص
حزب التحرير الجزائرى يجدد دعمه للجيش فى معالجة الأزمة السياسية الحالية عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائرى المؤقت
الجزائر /أ ش أ/
إضافة تعليق

جدد حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى، الاثنين، دعمه الكامل للموقف الوطنى والسيادى للجيش الجزائرى فى معالجة الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج لهذه الازمة هى تلك المعتمدة على الدستور.

وقال الحزب فى بيان لأمينه العام محمد جميعى إن "حزب جبهة التحرير الوطنى يجدد التأكيد عن دعمه الكامل للموقف الوطنى والسيادى للجيش الوطنى الشعبى فى معالجة الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، كما يحيى عزم قيادة الجيش وحكمها وتبصرها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة فى كنف السلم والطمأنينة".

وأكد الحزب أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة هى تلك المعتمدة على الدستور والتى تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه، باعتبار أنها القادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة والخروج من الوضع الذى تشهده البلاد فى ظروف مواتية.

وأشار إلى أن الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء خاصة التى تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستورى ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب واقرار الحكم من طرفه، مثمنا المواقف الثابتة لمؤسسة الجيش بقيادة رئيس اركانه الفريق احمد قايد صالح الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب التى عبر عنها فى حراكه السلمى والحضارى ، والتى التزم بها

فى كل خطاباته مؤكدا تعهداته الثابتة بمرافقة تلك التطلعات".

ووجه الحزب التحية للمواقف الحكيمة والمتبصرة للمؤسسة العسكرية وقيادتها الحريصة على المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية والمنسجمة مع الطموحات المشروعة للشعب الجزائرى والمتجاوبة مع مطالبه فى الحرية والعدالة ومحاربة الفساد واحترام إرادة الشعب صاحب السلطة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القضاء الجزائرى يرفض طلب الإفراج المؤقت عن أمينة حزب العمال

رئيس الأركان الجزائرى: إجراء الانتخابات الرئاسية سيجنبنا فخ الفراغ الدستورى

جبهة التحرير الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

الجيش الجزائرى

الأزمة السياسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا معادية.. إخلاء برج إيفل.. بريطانيا تحبط 19 هجوما إرهابيا فى عامين.. وتركيا تتحدى العالم بالتنقيب عن النفط فى قبرص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا معادية.. إخلاء برج إيفل.. بريطانيا تحبط 19 هجوما إرهابيا فى عامين.. وتركيا تتحدى العالم بالتنقيب عن النفط فى قبرص

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية

الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية

الرجوع الى أعلى الصفحة