"حرب تجارية" أغنية صينية تحقق انتشارا ردا على السياسات الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

يتعامل الصينيون مع النزاع التجارى الحالى بين بلادهم والولايات المتحدة باعتبار أنه قضية وطنية تستوجب توحد الشعب خلف قيادته فى ظل ضغوط خارجية. ويحاول الصينيون بطرق مختلفة التعبير عن رفضهم للإجراءات الأمريكية، ومن أهم هذه الطرق الأغانى.

وقد ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن أغنية صينية تحمل اسم "حرب تجارية" قد حققت أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعى WeChat وتعد واحدة من عدة أغانى معبرة عن المشاعر المعادية للولايات المتحدة على السوشيال ميديا الصينية مع تصاعد التوتر التجارى بين البلدين فى أعقاب قرار الرئيس ترامب بفرض تعريفة جمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد نشرت مقالات عديدة تدعو إلى مقاومة موحدة للضغوط الأجنبية، بما فى ذلك افتتاحية فى صحيفة "جلوبال تايمز" تصف النزاع التجارى بحرب الشعب وتهديد للصين كلها.

وحتى المأكولات البحرية لم تنجو من الخطاب الحاد. فقد أصدرت رابطة الحزب الشيوعى فى مقاطعة جوانجدونج منشورا على موقع التواصل WeChat يدعو الصين إلى تناول المزيد من أسماك البلطى بعد أن أصبحت تخضع لرسوم جمركية أمريكية أعلى.