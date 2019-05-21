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حبس قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية بطوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:59 م
حبس قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية بطوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أمر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، بحبس صاحب كافتيريا 4 أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامه بقتل صاحب معرض أجهزة كهربائية، وإلقاء جثته برشاح نامول بطوخ.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة. 

وكان تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة المدعو "محمد م.ع" 59 سنة تاجر أجهزة كهربائية داخل سيارة نص نقل بمنطقة مهجورة فى الجبل بقرية ميت كنانة دائرة المركز

وبالفحص تبين للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبإجراء التحريات تبين إن مرتكبى الواقعة "أشرف ا.ع" صاحب كافتيريا بقرية ميت كنانة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيامه بالتحصل على مبلغ مالى 50 ألف جنيه من المجنى عليه ولدى مطالبته برد المبلغ عقد العزم والنية على التخلص منه، وقام باستدراج المجنى عليه إلى مقر الكافتيريا وقام بضربه على رأسه بعصا خشبية ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وقام بنقل الجثة داخل سيارة متهالكة فى منطقة الجبل المجهورة لإخفاء الواقعة، وإلقائها برشاح نامول بطوخ.

تحرر على ذلك المحضر، وأحيل المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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