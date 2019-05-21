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حبس عامل طعن جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى المرج 4 أيام

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 م
حبس عامل طعن جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى المرج 4 أيام سلاح ابيض _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة المرج، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لطعنه جاره مستخدما سلاحا أبيض، بسبب خلافات الجيرة، فى منطقة المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، تفيد بوصول شعبان ع، مصاب بجرح فى الكتف نتيجة طعنه بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم " عاطف س ".

وبسؤاله أوضح أن المجنى عليه هو من حضر للتشاجر، محرزا معه سلاح أبيض فى يده، بسبب تساقط المياه من حمام المتهم، أدى إلى نشوب مشاجرة ببنهم، قام المتهم على إثرها بطعن المجنى عليه طعنة نافذة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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