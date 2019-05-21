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حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابها 11 واقعة سرقة بمواقف بنها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:54 م
حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابها 11 واقعة سرقة بمواقف بنها حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أمر المستشار أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بارتكاب 11 واقعة نشل الهواتف المحمولة بمواقف السيارات ببنها.

 

وكانت معلومات سرية قد وردت للمقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها بقيام "ا م ع" ربة منزل السابق إتهامها فى 4 قضايا "سرقة ونشل" بممارسة نشاطًا إجراميًا فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل فى مواقف السيارات.

 

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات العقيد حسنى نصار مفتش مباحث القليوبية صحة المعلومات.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة حال تواجدها بموقف سيارات الرملة ببنها .

 

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها واعترفت بارتكابها عدد 11 واقعة سرقة هواتف محمولة

 

جرى بإرشاد المتهمة ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليهم فى الوقائع المشار إليها وأحيلت المتهمة إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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رئيس نيابة بنها

حبس ربة منزل

مدير امن القليوبية

قضايا سرقة ونشل

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