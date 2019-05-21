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حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" الروسية تتزود بطائرات من دون طيار

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:06 م
حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" الروسية تتزود بطائرات من دون طيار الأميرال كوزنيتسوف
أ ش أ
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أعلن رئيس شركة السفن الموحدة الروسية أليكسى رخما نوف اليوم /الثلاثاء/ أن الطائرات الضاربة من دون طيار ستشكل قوة رئيسية لحاملات الطائرات الروسية المستقبلية، وذلك تعليقا على تزويد حاملة الطائرات الروسية (الأميرال كوزنيتسوف) بطائرات ضاربة من دون طيار .
وقال رخما نوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف) لن تسمى في المستقبل بـ "حاملة الطائرات"، إذ أنه ليست كل طائرة من دون طيار ستعود إلى متنها بعد إطلاقها.
وأضاف رئيس شركة السفن الموحدة ـ تعليقا على عملية تحديث حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "الأميرال كوزنيتسوف" ـ أن السفينة المطورة سوف تتميز بإمكانات جديدة وأسلحة ودفاعات جوية حديثة ومحركات تمكنها من تحقيق سرعة قصوى تزيد عما هو عليه لدى حاملة الطائرات قبل تحديثها.
وكانت وكالة (نوفوستي) الروسية أفادت - في وقت سابق - بأن المراهنة على الطائرات من دون طيار تعود إلى تعديلات طرأت على العقيدة العسكرية الروسية التي تركز على تقليص الأخطار التي قد يتعرض لها العسكريون.
يذكر أن اختتام عملية تطوير وتحديث حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" سيكون، حسب المخطط له، بحلول عام 2021.


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