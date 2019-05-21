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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21/5/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21/5/2019 فى مصر والدول العربية درجات الحراره ارشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .


 

 حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على

مناطق من شمال البلاد،  كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا،  والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على القاهرة وشمال الصعيد،  كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.


 

الطقس فى الأردن
 

نهاراً

 

تقترب من المنطقة كُتلة هوائية حارة لذلك يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية.

 ويكون الطقس حارا نسبياً في الجبال، وحار في بقية المناطق، وخاصة  في الأغوار والعقبة والبحر الميت.

 وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات تتحول الى شمالية شرقية خفيفة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

 

ليلاً

 

ترتفع درجات الحرارة مقارة بالليالي الماضية مع بقائه مُعتدلاً مع ساعات الليل المتاخرة.

وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


 

الطقس فى فلسطين
 

 تواصل الحرارة الإرتفاع ليصبح الجو حاراً في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتسود اجواء حارة جداً في المناطق السهلية الداخلية والمناطق الشفاغورية والغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.


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