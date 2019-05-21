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جيش الاحتلال الإسرائيلى يبطل مفعول عبوة ناسفة عند معبر قلنديا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:16 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى يبطل مفعول عبوة ناسفة عند معبر قلنديا الجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء أنه عثر على عبوة ناسفة قرب معبر قلنديا وتم إبطال مفعولها.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استدعاء وحدات الهندسة وأغلق المعبر أمام حركة المرور، ويشير التحقيق الأولي إلى أن العبوة كانت مقررة ان تستهدف الجنود لكنها لم تنفجر.

 

يذكر، أن استشهد شاب فلسطينى يدعى محمد عبد الجواد زعرب، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مسيرات العودة الشهر الماضى، وهى المسيرات التى تقام أسبوعيا على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

 

وكان قد استشهد 307 مواطنين منذ انطلاق مسيرات العودة العام الماضى فيما أصيب أكثر من 17 ألفا.

 

 


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