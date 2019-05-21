جمارك دمياط تضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء دمياط البحرى، من ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بالمخالفة قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة 1975.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 473 لسنة 2019 مقدمة من العقيد أشرف لاشين رئيس قسم البحث الجنائى بميناء دمياط البحرى والعقيد محمد عبد الشافى بمباحث ميناء دمياط والإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط بمحاولة شركة ا.ا التلاعب فى الأصناف الواردة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 102585 GADحاوية رقم 3035316 CLHU قادمة من مالطة بيان جمركى 658 لسنة 2019 ترانزيت غير مباشر ليبيا ومشمولها طبقًا للمستندات عبارة 7200 طرد عصير برتقال بوزن 17.2 طن.

وتم العرض على العربى عبد الجواد مدير مجمع الترانزيت بجمرك دمياط فقرر تشكيل لجنة للكشف والمعاينة من تامر الديسطى مأمور الحركة بالترانزيت وأحمد أبو النصر ومحمد عبد الباسط رئيسى قسم الحركة الترانزيت وأحمد ناصف مأمور التعريفة وأشرف رجب ومحمد ملحة وياسر البنا وأشرف موسى مديرى التعريفة وياسر عبد العظيم أمين ساحة الحاويات وأسامة منير أمن جمركى وأمجد حلمى مكافحه التهرب الجمركى (عمليات).

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 480 كرتونة عصائر طبيعية متنوعة (برتقال، مانجو، عنب، تفاح، أناناس، ألخ) فى مقدمة الصفوف بالحاوية وخلف المقدمة وفى جوانب الحاوية يوجد 534 كرتونة بكل منها 12 عبوة نبيذ كحولى أحمر 1 لتر مرقوم على العبوة (Simon Premium Vino Blanco Chardonnay Airen _ RED Wine 13% Vol" و288 كرتونة بكل منها 12 عبوة نبيذ كحولى أبيض 1 لتر منشأ إسبانى مرقوم على العبوة(Simon Premium Vino Blanco Chardonnay Airen _ White Wine 13% Vol) وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 70 مليونا و183 ألفا و680 جنيها".

قرر عصام المليجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة التى والتى قامت بمباشرة التحقيقات يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.



















