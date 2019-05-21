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جزيرة إيطالية تطلق عرضا يسمح باسترداد تكلفة الفندق فى حال هطول المطر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:44 ص
جزيرة إيطالية تطلق عرضا يسمح باسترداد تكلفة الفندق فى حال هطول المطر جزيرة إيطالية
كتب محمد جمال ووكالات
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شيء واحد لا يمكن ضمانه عند قضاء العطلة وهو الطقس، إلا إذا كان المرء سيسافر لقضاء عطلته فى جزيرة إلبا، الواقعة فى أرخبيل توسكانا بغرب إيطاليا.

 

وفى هذا الإطار تقول صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مجموعة فنادق فى الجزيرة أطلقت مطلع الشهر الجارى حملة "Elba No Rain"، تعهدت خلالها بإعادة كلفة مكوث الضيف بالفندق، فى حال هطول المطر خلال تواجدهم فى الجزيرة.

 

وبالطبع يتضمن العرض شروطا مثل جميع العروض المغرية، التى تطلقها الشركات حول العالم، إذ أن العرض يطبق فقط على فترة زمنية محددة وهى شهر مايو، ومن 15 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر من العام الجارى.

 

ويطبق فى حال هبوط المطر لأكثر من ساعتين فى الفترة ما بين 10 صباحا و8 مساء، ولا يتم تعويض قيمة وجبات الإفطار والعشاء، إلى جانب أن الضيف يجب أن يقيم فى أحد الفنادق المشاركة فى الحملة.

 

وتعليقا على الحملة قال كلاوديو ديلا لوسيا مدير السياحة المساعد للجزيرة الإيطالية لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "فى السنوات الخمس الماضية خلال شهرى أبريل ومايو، كان لدينا يومان فقط مع هطول المطر لأكثر من ساعتين خلال النهار".

 

وتعرف جزيرة إلبا، بأنها المكان الذى نفى إليه نابليون فى نهاية حياته، وذلك إضافة لمناظرها وطبيعتها الخلابة.


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