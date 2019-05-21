video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جبانات القاهرة: ليس لدينا أراض ونعتمد على المجتمعات العمرانية فى التخصيص

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 ص
جبانات القاهرة: ليس لدينا أراض ونعتمد على المجتمعات العمرانية فى التخصيص مقابر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس محمد طه، مدير إدارة الجبانات بالقاهرة، أن العاصمة ليس لديها أرض لإنشاء جبانات جديدة عليها، وتعتمد فى ذلك على ما تخصصه لها هيئة المجتمعات العمرانية من أراضى فى المرحلة المقبلة.
 
وأضاف مدير جبانات القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العاصمة قاربت على الإنتهاء من مشروع جبانات وادى الراحة الجارى إنشاؤه بطريق القطامية العين السخنة،  مشيرا إلى أنه عقب انتهاء العاصمة من إنشاء مقابر وادى الراحة سننتظر حتى تخصيص أرض جديدة لمشروع جديد.
 
وكانت العاصمة أعلنت فى اكتوبر 2017 الماضى عن فتح باب الحجز للمواطنين على 9 آلاف جبانة بطريق القطامية العين السخنة جنوب مدينة القاهرة الجديدة، كما أعلنت المحافظة أسعارها وشروط الحصول عليها.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: إقبال كبير من المواطنين للحصول على مقابر "وادى الراحة"

القاهرة تفتح الحجز على مدافن بوادى الراحة فى طريق القطامية - العين السخنة

العاصمة تطرح 9 آلاف جبانة للمواطنين بـ50 ألف جنيه بطريق السخنة.. استراحات وساحات انتظار ومسجدين مزودين بالمرافق.. شوارع 16 مترًا وحارس لكل 100 جبانة.. والمحافظة: 4 آلاف تقدموا حتى الآن والاستلام خلال عام

الجبانات

المقابر

وادي الراحة

جبانات القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

سوبر كورة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك

سوبر كورة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

الرجوع الى أعلى الصفحة