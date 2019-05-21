جبانات القاهرة: ليس لدينا أراض ونعتمد على المجتمعات العمرانية فى التخصيص

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس محمد طه، مدير إدارة الجبانات بالقاهرة، أن العاصمة ليس لديها أرض لإنشاء جبانات جديدة عليها، وتعتمد فى ذلك على ما تخصصه لها هيئة المجتمعات العمرانية من أراضى فى المرحلة المقبلة.

وأضاف مدير جبانات القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العاصمة قاربت على الإنتهاء من مشروع جبانات وادى الراحة الجارى إنشاؤه بطريق القطامية العين السخنة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء العاصمة من إنشاء مقابر وادى الراحة سننتظر حتى تخصيص أرض جديدة لمشروع جديد.

وكانت العاصمة أعلنت فى اكتوبر 2017 الماضى عن فتح باب الحجز للمواطنين على 9 آلاف جبانة بطريق القطامية العين السخنة جنوب مدينة القاهرة الجديدة، كما أعلنت المحافظة أسعارها وشروط الحصول عليها.