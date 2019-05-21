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جامعة بنى سويف يناقش إضافة مهارات التعامل مع ذوى الإعاقة إلى البرامج المقرره

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:48 م
جامعة بنى سويف يناقش إضافة مهارات التعامل مع ذوى الإعاقة إلى البرامج المقرره الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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ناقشت اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة بجامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مقترحا بإضافة مقرر مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة، إلى البرامج الجديدة التى يدرسها الطلاب، وذلك فى اجتماعها اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة، و الدكتور ممتاز حجاب منسق إدارة الشعب والبرامج الجديدة وأعضاء اللجنة.  
 
وأوضح منصور حسن فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وافقت على ضم برنامج دبلومة الميكروبيولوجى التطبيقية بكلية العلوم، تحت مظلة اللائحة الموحدة للشعب والبرامج الجديدة، بالاضافة الى مناقشة مقترحين الأول حوافز تميز للطلاب بكل الفرق الدراسية للأقسام العلمية والبرامج الجديدة بكليات الجامعة، و الثانى تشكيل لجنة عليا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإدارة الجودة بالجامعة، لمساعدة الكليات في إنهاء أعمال الجودة والاعتماد، مشيرا إلى عرض المقترح المقدم من المنسق العام للشعب والبرامج بشأن تفعيل خدمات البريد الإلكتروني الجامعي للطلاب في الشعب والبرامج الجديدة، للاستفادة من خدمات وبرامج ميكروسوفت المتنوعة، بالتعاون مع وحدة تطوير المشروعات ووحداتها، وأيضا إنشاء مجموعات بريدية لكل من العمداء والوكلاء والمنسقين بالكليات، علاوة على  مناقشة التقارير الواردة من كليات الحقوق والإعلام وكلية التربية للطفولة المبكرة بشأن تقديم خطة تطوير شاملة من الكليات والمعاهد التي بها شعب أو برامج جديدة.
 
واعلن رئيس جامعة بني سويف، عن مشاركة الجامعة فى ملتقى ومعرض  التعليم العالى بنيجيريا (ابوجا، كادونا، كانو) والذي يقام  خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو القادم، جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، إجتماع اللجنة العليا للوافدين، بحضور  نواب رئيس الجامعة، ومدير المركز وأعضاء اللجنة.
 
كما استعرض منصور حسن خلال الإجتماع، تقارير الحملة التسويقية لبرامج المرحلة الجامعية والدراسات العليا بكليات الجامعة على الموقع الإلكتروني، لإدارة الوافدين، ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف جذب اكبر عدد من الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية.
 
 كما وافق الأعضاء، على تشكيل لجنة لدراسة أسس التعاون مع جامعة بنغازى الحديثة بليبيا، طبقا للمذكرة المقدمة من مفوض جامعة بنغازى الحديثة، والمتمثلة فى عقد دورات تدريبية بين الجانبين، وإمكانية الحصول على إشراف وشهادات مشتركة بين الجامعتين، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات ترجمة كتاب دليل الوافدين إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.
 
 

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