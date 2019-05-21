توقعات الطقس فى البحرين.. العظمى 36 والصغرى 27

كتب وكالات

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم (الثلاثاء)، سيكون مغبراً وغائما جزئياً أحياناً، مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة فى وقت لاحق، ويكون حسناً خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحياناً خلال النهار.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من هبات ريح شديدة السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، ويصل إلى 7 أقدام فى عرض البحر أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%.. والصغرى 30%.، شروق الشمس فى تمام الساعة 4:48 صباحاً.. أما الغروب فسيكون فى تمام الساعة 6:20 مساءاً.