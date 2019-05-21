توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على الأسرة غير القادرة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتى 350 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى عزبة بوريك مركز كفرالزيات، ومركز طنطا، تحت رعاية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان على ترحيب الجمعية الشديد بتعاون الهلال الأحمر الإماراتى ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين فى القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها، مشيرا أن دعم الأحمر الإماراتى لتوزيع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة يأتى فى إطار دوره الإنسانى الرائد فى توزيع المساعدات الموسمية بالإضافة إلى نشاطه الخيرى الممتد لدعم الشرائح غير القادرة فى أنحاء مصر .

وأوضح بُطى الشامسى مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتى بمصر، أن توزيع كراتين رمضان يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتى إلى الشعب المصرى الشقيق واستمرار للتعاون الإنسانى الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية .

وأوضح شعبان أن التوزيع سوف يتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول الى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مديرياتها المختلفة بالمحافظات وبالتعاون مع المحافظين .



كراتين المواد الغذائية من جمعية الأورمان والهلال الأحمر الاماراتى



كراتين المواد الغذائية من جمعية الأورمان والهلال الأحمر الاماراتى



كراتين المواد الغذائية من جمعية الأورمان والهلال الأحمر الاماراتى



كراتين المواد الغذائية من جمعية الأورمان والهلال الأحمر الاماراتى