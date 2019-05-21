توريد 818 ألف و752 طن قمح للشون والصوامح بكفر الشيخ و البحيرة و الشرقية

المحافظات محمد سليمان - ناصر جودة - حمدى عبد العظيم

استلمت الشون والصوامع فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية ، 818 ألف و752 طن قمح من المزارعين.

وأعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم توريد 110ألف و 802 طن و322كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجاري، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأضاف المحافظ، أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22٪. قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولي المراكز والمدن، إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.

و فى سياق اخر، أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن اجمالي كمية الاقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 181655 الف طن قمح، مضيفا، أن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة تقدر بـ 355659 فدان .

ووجه محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الاجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

كما أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن موسم حصاد و توريد القمح بمحافظة الشرقية يسير بشكل طبيعى، حيث تستقبل 53 شونة وصومعة بمراكز المحافظة محصول القمح بشكل يومى.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، بلغت 369 آلاف و 754 فدان، والمساحة التى تم حصادها حتى اليوم بلغت 366 ألف 550فدان، وأوضح عفيفى، أن كمية الاقماح الموردة حتى اليوم بلغت 526 ألف و 950 طن.