تهمتان عقوبتهما رادعة للمتورطين فى "خلية طلائع حسم".. تعرف عليهما

كتب إيهاب المهندس

تجدد محكمة جنايات القاهرة، من حين لآخر حبس متهمين فى قضية "طلائع حسم" الإرهابية، لتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، ويواجه المتهمون العديد من التهم ومنها تهم عقوبتها ستكون رادعه منها.



1 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

وتصل عقوبة الانضمام لأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد، طبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات.



2 ــ حيازة أسلحة

يواجه بعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.



وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

