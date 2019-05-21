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تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوى الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا .. صور

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:05 م
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوى الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا .. صور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا يكرم أحد ذوى الاحتياجات الخاصه
فريق قسم المحافظات
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شهد اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حفل ختام أنشطة مراكز التدريب وتنمية الفنون والإبداع لذوي الإعاقة بمراكز الشباب، تحت شعار "لو بطلنا نحلم نموت"، بحضور مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للرياضة.
 
وكرم السكرتير العام المساعد 226 من الأبطال والمتميزين بمختلف فئات ذوي الاعاقة ،كما تم تكريم أبطال نادي متحدى الاعاقة.
 
أكد جبريل، على دور الاسرة في حياة ابنائنا من ذوي الاعاقة  فالأسرة أمامها تحدى كبير لتنشئة أفرادها ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع المصري، واليوم نأتي لنجني ثمار هذا الدور بتكريم العناصر المتميزة والناجحة بفضل مجهودات الأسر التي تقف وراء تلك النماذج المشرفة التي يحتذى بها في قوة العزيمة والإرادة والرغبة في تحقيق النجاح واثبات الذات.
 
من جانبه قال مندى عكاشة مدير عام المديرية، إن مكتب ذوى القدرات والهمم بالمديرية، شارك خلال هذا العام في العديد من المهرجانات والمسابقات القومية، بمختلف الانشطة الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، حيث حرصت الدولة على تفعيل مشاركة ذوي الاعاقة ودمجهم بالمجتمع وقامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء مركز تنمية الفنون والابداع.
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (2)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (2)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (3)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (3)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (4)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (4)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (5)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (5)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (6)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (6)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (7)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (7)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (8)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (8)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (9)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (9)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (10)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (10)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (11)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (11)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (12)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (12)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (13)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (13)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (14)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (14)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (15)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (15)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (16)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (16)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (17)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (17)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (18)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (18)

تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (19)
تكريم 226 من الأبطال والمتميزين لذوي الإعاقة بمراكز الشباب بالمنيا (19)
 
 
 

 


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