video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير: تركيا استغلت قضية جولن وسرحت 70 % من كبار ضباط الجيش

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:06 ص
تقرير: تركيا استغلت قضية جولن وسرحت 70 % من كبار ضباط الجيش رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
ستوكهولم /أ ش أ/
إضافة تعليق

كشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائى السويدي، أنه منذ تحركات الجيش فى تركيا عام 2016، تم تسريح نحو 70 % من ضباط الجيش الكبار، أو ذوى الرتب العالية، على خلفية شبهات بارتباطهم بالداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تحركات الجيش.

واستند الموقع فى تقريره، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء الإثنين، على وثيقة عسكرية سرية تركية، أشارت إلى أن ما يقارب ثلثى الجنرالات والأميرالات فى الجيش التركي، سرحوا منذ عام 2016.

وأشارت الوثيقة إلى أنه بجانب هذا الرقم المرعب، فقد جرت ممارسات أخرى بحق ضباط آخرين شملت "تخفيض" رتبهم العسكرية.

ومن الأرقام التى وردت فى الوثيقة، أنه تمت إقالة 217 جنرالا حتى 7 ديسمبر 2016، وهو ما يمثل 67 فى المائة من الضباط القياديين فى الجيش التركي، إذ طرد القسم الأكبر منهم من الخدمة، فى حين أحيل الباقى إلى التقاعد.

وأجبر من تقاعدوا على التقدم بطلبات للخروج من الخدمة، تجنبا للسجن بتهم زائفة معدة مسبقا من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تتضمن الانتماء لمنظمة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة.

وأوضح نورديك مونيتور أن سياسة إحالة الضباط المعارضين للرئيس التركى استمرت حتى بعد عام 2016، ففى أغسطس 2017 طُلب من 7 جنرالات، وأميرال، التقدم بطلبات للتقاعد، لوجود أفراد من أسرهم قيد التحقيق، كما ضغطت الحكومة على 17 ضابطا قياديا للاستقالة.

وتأكيدا على مواصلة السلطات التركية لتلك السياسة، أبلغ وزير الدفاع التركى خلوصى أكار المشرعين فى 18 ديسمبر 2018، أنه تم "تطهير الجيش" من 150 جنرالا وأميرالا، مما يشير إلى استمرار استراتيجية التخلص من الضباط الذين يتم الشك فى ولائهم، حتى بعد مرور عامين على تحركات الجيش التركى.

وتأثرت القوات البرية بعمليات الفصل والتقاعد الإجبارى أكثر من غيرها بواقع 133 جنرالا، وتلتها القوات الجوية بـ49، فى حين حلت القوات البحرية فى المرتبة الثالثة بـ35 أميرالا.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"جولن" شماعة أردوغان لإلصاق جرائمه بالمعارضة.. الرئيس التركى يتهم زعيم "الخدمة" بتحرك الجيش فى 2016.. ويستبق التحقيقات فى قتل السفير الروسى بأنقرة ليزعم مسئوليته عن الحادث.. ومحاميه: ليس لدى الدكتاتور أى دليل

تركيا تسجن صحفيا 19 عاما بتهمة متعلقة بتحركات الجيش فى يوليو 2016

شرطة أردوغان تعتقل 85 عسكريا لصلتهم بتحركات الجيش التركى

أردوغان يهجر شعبه.. زيادة غير مسبوقة فى عدد الأتراك طالبى اللجوء السياسى لليونان.. 4441 تركيا طلبوا الهجرة لأثينا منذ تحركات الجيش فى 2016.. الممارسات القمعية تدفع الآلاف للفرار.. و80 ألف معتقل بسجون الديكتاتور

أخبار تركيا

تركيا

جولن

ضباط الجيش التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

الرجوع الى أعلى الصفحة