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تقرير بريطانى: الآلاف من نساء وفتيات كوريا الشمالية يتعرضن للاستعباد الجنسى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:25 ص
تقرير بريطانى: الآلاف من نساء وفتيات كوريا الشمالية يتعرضن للاستعباد الجنسى رئيس كوريا الشمالية
كتبت ريم عبد الحميد
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كشف تقرير بريطانى، أن الآلاف من نساء وفتيات كوريا الشمالية، يتم الإتجار بهن وبيعهن للاستعباد الجنسى فى الصين، حيث تباع الكثيرات منهن كزوجات لرجال صينيين، بينما تجبر أخربات على العمل فى الدعارة،  بحسب ما جاء فى التقرير.
 
وقالت شبكة "سى إن إن"، إن التحقيق الذى أجرته منظمة "مبادرة مستقبل كوريا"، ومقرها لندن، شمل تقارير صادمة عن فتيات فى سن الثانية عشر، ونساء يتم إجبارهن على المشاركة فى أفعال جنسية عبر الإنترنت لأيام دون طعام.
 
وقالت الشبكة، إن المنشقات كن دوما أهدافا للمتاجرين بالبشر، لكن المشكلة تفاقمت فى السنوات الأخيرة، بسبب ما تشير التقارير إلى أنه زيادة فى الطلب فى الصين، ولم تعلق وزارة الشئون الخارجية الصينية فورا، على ما ورد فى التقرير.
 
وتقول "سى إن إن" إنه لا يوجد إحصائيات رسمية حول عدد الكوريين الشماليين الذين يغادرون بلادهم وستقرون خارج كوريا الجنوبية، لكن جماعات الإغاثة ذكرت أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين يعيشون فى الصين كلاجئين، بحسب ما ورد فى تقرير للأمم المتحدة صادر فى عام 2014، وتزعم مبادرة مستقبل موريا أن الرقم قد يصل إلى 200 ألف.
 
 
 
 
 

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