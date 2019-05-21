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تعيين أستاذ بهندسة الإسكندرية أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:39 م
تعيين أستاذ بهندسة الإسكندرية أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم الدكتور أحمد محمد حسنى الحيوى
الإسكندرية أسماء على بدر
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هنأ الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد محمد حسنى الحيوى، بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن الدكتور أحمد محمد حسنى الحيوى، أستاذ الهندسة البحرية وعمارة السفن، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وحصل "الحيوى" على بكالوريوس الهندسة بتقدير ممتاز، من قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن فى يونيو 1992، ثم درجة الماجستير فى الهندسة البحرية وعمارة السفن فى يونيو 1996، ثم درجة الدكتوراه فى نفس التخصص من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة فى فبراير 2005، وتدرج فى السلك الأكاديمى بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن حتى حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2011.

ولم يكتف "الحيوى" بدوره الأكاديمى، حيث شارك فى الأنشطة المختلفة بالجامعة وعمل كمنسق المشاريع الأوروبية بالكلية مع وحدة إدارة المشروعات بالجامعة عام 2008، وكان مسؤول قسم البحوث العلمية لوكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث عام 2008، مستشار اللجنة الرياضية لاتحاد الطلاب منذ عام 2007 حتى 2010، عضو مجلس إدارة الجودة منذ عام 2006 حتى حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عام 2004.

وشارك "الحيوى" كمدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومدير تنفيذى لمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالجامعة 2009 – 2013، ومستشار للمشروع الطلابى لعمل لوحات إلكترونية إرشادية بكليات الجامعة، وعضو مشروع دعم ومتابعة الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة، ومدير وحدة إدارة تكنولوجيا المعلومات بمركز توكيد الجودة فى 2012، وعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة من إبريل 2013 حتى يوليو 2014، وعضو اللجنة العليا للنشاط الطلابى بالجامعة، وعمل أيضا مديرا لمركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية، ومدير لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بجامعة الإسكندرية، وعين فى عام 2017 وحتى الآن مستشار لوزير التعليم العالي للتعليم الفنى.


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