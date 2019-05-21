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تعرف على قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة أسعار الكهرباء الجديدة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:00 م
تعرف على قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة أسعار الكهرباء الجديدة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان - تصوير احمد معروف
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن قيمة مقابل خدمة العملاء التى يتم إضافتها على إجمالى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، التى لم تشهد أى زيادة عن العام الماضى، حسب استهلاك كل شريحة وفقاً للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو القادم.
 
وفيما يلى قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى وفقا لأسعار العام المالى الجديد 2019/2020 :-
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).
 
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (2 جنيه).
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
 
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).
 
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات  (40 جنيها).
 
8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).
 
و تبلغ قيمة مقابل خدمة العملاء للقطاع التجارى كالآتى:
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (5 جنيهات).
 
2- الشريحة الثانية  من 101 إلى  250  كيلو وات ( 15 جنيها).
 
3- الشريحة الثالثة من 251 حتى 600  كيلو وات (20 جنيها).
 
4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (25 جنيها).
 
5- الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات ( 40 جنيها)
 
6- المقرؤ بصفر (9 جنيهات)
 
جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
 
 
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