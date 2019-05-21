تعرف على برنامج مساجد بورسعيد لإحياء ليلة القدر بالقرآن الكريم

أعدت مديرية أوقاف بورسعيد برامج دينية لإحياء ليلة القدر فى جميع المناطق والأحياء، بإلقاء الدروس والمواعظ الدينية، أثناء صلوات القيام والاعتكاف والتهجد من قبل إمام كل مسجد.

وقال الشيخ أحمد قوطة مدير الدعوة بأوقاف بورسعيد لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج يقوم على ختم القرآن الكريم فى مساجد بورسعيد الشهيرة مثل العباسى والتوفيقى والسلام والشاطئ، فضلا عن المساجد الكبيرة المنتشرة بالأحياء السكنية إضافة إلى إقامة صلاة القيام.

ودعا مدير الدعوة المصلين لمتابعة أطفالهم فى سلوكياتهم أثناء تأدية الصلوات حفاظا على عظمة وروحانيات وأخلاقيات الإسلام بالمساجد مع مراعاة تجنب التشويش على المصلين لمزيد من الخشوع والتقرب إلى الله.

وأكد قوطة بأنه يتم تغطية مساجد الشركات غرب بورسعيد خلال شعائر صلاة الجمعة فضلا عن القوافل الدعوية بالمساجد عصرا يوم الأحد بنطاق المحافظة والثلاثاء والخميس بقرى جنوب وغرب لتنشيط الدعوة بمساجد أوقاف بورسعيد.