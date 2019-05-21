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الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:29 م
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تعديل سعر مراجعة الأبحاث والرسائل العلمية لغويا بجامعة طنطا .. تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:03 م
تعديل سعر مراجعة الأبحاث والرسائل العلمية لغويا بجامعة طنطا .. تعرف عليها الدكتور مجدى عبد الرؤوف رئيس جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل
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أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الموافقة على تعديل سعر مراجعة الأبحاث والرسائل العلمية لغوياً بمركز اللغات والتعليم المستمر بجامعة طنطا، حيث تقرر أن يكون نظام المحاسبة بالنسبة للأبحاث العلمية بواقع 300 جنيه (من 1-20) ورقة و 500 جنيه (من 21-50 ورقة)، على أن يزيد السعر 15 جنيه على كل ورقة فى حالة زيادة البحث عن 500 ورقة.

وبالنسبة لمراجعة الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) فقد تقرر أن يكون نظام المحاسبة بواقع 1600 جنيه (من 1-150 ورقة) و2000 جنيه من 151- 200 ورقة ، على أن يزيد السعر 15 جنيه على كل ورقة فى حالة زيادة الرسالة عن 200 ورقة.

يأتى هذا القرار فى ضوء التعاون البناء بين قطاعى خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عماد عتمان والدراسات العليا برئاسة الدكتور مصطفى الشيخ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا بالتيسير على طلاب الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحرصاً على الدقة اللغوية للأبحاث والرسائل العلمية.

 

 


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