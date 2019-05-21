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تطبيق الشروط الجديدة لاستيراد تقاوى الخضر وتحليلها معمليا تأكيدا لسلامتها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:17 م
تطبيق الشروط الجديدة لاستيراد تقاوى الخضر وتحليلها معمليا تأكيدا لسلامتها الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالتعاون مع معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية تطبيق الإجراءات والشروط الجديدة لاستيراد تقاوى الخضراوات خاصة الطماطم من الخارج، منها فحص وتحليل الشحنات الواردة  لتلافى تكرار دخول بذور مغشوشة إلى الأسواق، تكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلوها من الفيروسات والآفات الحشرية، وسحب عينات من الشحنات وتحليلها معمليا بمعامل أبحاث أمراض النبات للتأكد من سلامتها.

من جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن إدارة الحجر تواصل تطبيق الإجراءات  الجديدة لاستيراد تقاوى الخضراوات، خاصة تقاوى الطماطم بجميع اصنافها، وهى أن يتم فحصها معمليا بجانب الفحص الظاهرى قبل دخولها البلاد، وعمل تحليل للفيروسات التى  لم تكن مسجلة ، للحفاظ على الثروة الزراعية  من اى افات وامراض  تعود بالتأثير السلبى على الزراعة  المصرية، من خلال فحص كل ما هو يأتي من الخارج لتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على جميع تقاوى وبذور الخضراوات  المستوردة  بنفس الاشتراطات.

وأضاف أحمد العطار، أنه من ضمن الاشتراطات تحليل تقاوى الطماطم  لبعض الفيروسات معمليا، وسيتم أخذ عينات من الشحنات المستوردة وإرسالها إلى الجهات البحثية، وخاصة معهد أمراض النبات لفحصة معمليا باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة للتأكد من التقاوى المستوردة، وتكون مصحوبة بشهادة صحية رسمية من بلد "المنشا"، مشيرا إلى أن جميع الشحنات التى يتم استيرادها من الخارج تأكد خلوها من اى فيروسات أو افات.

 

 


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تقاوى الخضر

استيراد التقاوى

الحجر الزراعى

امراض النبات

بذور الطماطم

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