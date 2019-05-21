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تصحيح أوراق 16 ألف طالب بالشهادة الإعدادية فى الأقصر.. والنتيجة خلال أيام

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:27 م
تصحيح أوراق 16 ألف طالب بالشهادة الإعدادية فى الأقصر.. والنتيجة خلال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الامتحانات، حيث يقوم حاليًا المعلمين بأعمال تصحيح الأوراق، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية للطلاب وذلك عقب ظهور نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادى.
 
وقال عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حالياً التصحيح فى أوراق الامتحانات للشهادة الإعدادية، حيث إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 16818 طالبًا، كانوا موزعين على 148 لجنة على مستوى المحافظة، وعقب انتهاء التصحيح سيتم اعتماد النتيجة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
 
يشار إلى أن مجموع الفصل الدراسى الأول يضاف إلى مجموع الفصل الدراسى الثاني، ليكون المجموع آخر العام 280 درجة للشهادة الإعدادية، ويحدد مجموع الانتقال لمرحلة التعليم الثانوي، حسب كل محافظة وتقديرا لنسبة النجاح بها، فكل محافظة تختلف عن الأخرى فى نتائج الشهادة الإعدادية.
 

 

 


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