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تزامنا مع انتهاء امتحانات النقل.. المديريات التعليمية: سنراعى الدقة بالتصحيح

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:00 ص
تزامنا مع انتهاء امتحانات النقل.. المديريات التعليمية: سنراعى الدقة بالتصحيح طلاب النقل
كتب محمود طه حسين
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تزامنا مع انتهاء امتحانات نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية فى المحافظات، أعلنت المديريات التعليمية مراعاة الدقة فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات لحصول كل طالب على حقه دون أن يظلم أحد مع الالتزام بنموذج الإجابات فى المواد واختيار العناصر ومعلمى المواد لتصحيح كراسات الإجابة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية تتابع دقة التصحيح فى الكنترولات ولجان النظام والمراقبة، كما أن هناك التزاما بنموذج الإجابة فى عملية تقدير الدرجات حتى نضمن حصول كراسة الإجابة على الدرجة التى تستحقها دون نقص أو زيادة.

وبالنسبة لدرجات الرأفة،  فهى تمنح وتطبق وفق قواعد معينة، حيث أن  الكنترولات تطبق درجات الرأفة على الطلاب حال ما إذا كانت حالة الطالب سوف تتغير فلو كان راسبا ودرجات الرأفة سوف تحوله إلى طالب ناجح تطبق على الفور وفقا للمعايير والضوابط والشروط المعلنة من قبل الوزارة، فتطبيقها  لن يتم بشكل عشوائى ولكن هناك درجات لكل مادة تطبق فى حالة الرأفة.


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