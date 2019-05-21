تراجع بورصة قطر بنسبة 2% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2% خاسرة عدد 197.81 نقطة، لتغلق عند مستوى 9700.77 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 20.5 مليون سهم بقيمة 476.7 مليون ريال قطرى عبر 10868 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 37 سهما، واستقر سهمان.

وانخفضت 7 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.22%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%.