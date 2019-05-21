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تدعيم الحماية المدنية فى القاهرة بسيارتين حديثتين للمبانى المرتفعة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:58 م
تدعيم الحماية المدنية فى القاهرة بسيارتين حديثتين للمبانى المرتفعة سيارات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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دعمت مدير أمن القاهرة، إدارة الحماية المدنية بسيارتى إطفاء حديثتين، لتسهيل عمل الإدارة وتمكينها من التعامل مع المبانى المرتفعة وتنفيذ أعمال الإطفاء والإنقاذ بسهولة ويُسر.

وشملت الإضافات الجديدة لإمكانات إدارة الحماية المدنية، سيارة مزودة بمنصة هيدروليكية، لأغراض الأطفاء والإنقاذ فى المبانى المرتفعة حتى 55 مترا، إضافة إلى سلة إنقاذ حمولة 500 كيلو جرام، ومدفعا علويا يمكن التحكم فيه عن بعد بقدرة 3 آلاف لتر فى الدقيقة، ونظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية، ومولّد كهربائى لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية وتشغيل الطوارئ حالة تعطل النظام الهيدروليكى الأساسى.

تعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكية تضمن ثباتها خلال التشغيل، ويمكن ضبطها على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة .وتقوم بعمليات حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها، بحيث تتمكن من حساب كل عناصر المخاطر، من سرعة الرياح والحمولة فى السلة وامتداد الركائز، وترجمتها إلى محددات للامتداد الأفقى والرأسى لها.

أما مواصفات السيارة الثانية التى تسلمتها الإدارة فى إطار الدعم الجديد من مديرية أمن القاهرة، فهى عبارة عن سيارة مزودة بخزان مياه سعة 15 طنا، مُصنعة محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، ومزوده بطلمبة إطفاء من الجهتين، وقاذف علوى (مدفع) وبكرتين للتدخل السريع بطول 60 مترا.

 


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