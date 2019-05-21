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تدريب الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسوان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 ص
تدريب الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسوان معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية
أسوان - صلاح المسن
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تشهد محافظة أسوان إنطلاق قطار المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغيرة ،  فيما تنتشر معارض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  والمششغولات اليدوية والبيئية بأنحاء المحافظة، بعد نجاح هذه المشروعات ومساهمتها فى خفض نسب البطالة، وذلك فى ظل  حرص الدولة على تشجيع ودعم جهود الشباب والأسر المنتجة فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل توفير حياه كريمة للمواطنين.

 

 وأكد المهندس  محمد عبد ربه  رئيس شعبة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان ل" اليوم السابع " أن جمعية المستثمرين بأسوان تدعم المشروعات الصغيرة وتشجع  الشباب والخريجين على البدء في المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر من خلال تقديم الدعم الفنى والمشورة والتدريبات.

 

وأضاف رئيس شعبة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان أن  جمعية المستثمرين دشنت مع  وكالة  التعاون اللألمانى عدة تدريبات استفاد منها الخريجين بأسوان، شملت الدورات التدريبية. تدريبات علي الدورة المستندية وتدريبات علي كيفية خفض تكلفة اللإنتاج والابتكار. فضلاً عن تدريبات تحويلية للعاملين فى قطاع السياحة وتدريبات استهدفت زيادة التخصصات الحرفية الدقيقة فى أسوان. 

منتجات المشروعات الصغيرة (1)
 

 

منتجات المشروعات الصغيرة (1)
 

 

منتجات المشروعات الصغيرة (2)
 

 

منتجات المشروعات الصغيرة (2)
 

 

منتجات المشروعات الصغيرة (3)
 

 

منتجات المشروعات الصغيرة (4)
 

 

منتجات المشروعات الصغيرة (5)
 

 

 

 


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