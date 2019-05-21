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تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر ابريل بنسبة زيادة 32%

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:15 ص
تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر ابريل بنسبة زيادة 32% اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر،تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، حيث سجلت الواردات 286 ألف طن، بينما سجلت الصادرات 284 ألف طن بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

وشهد ميناء سفاجا تداول 381 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 40% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 244 ألف طن وصادر 137 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 58 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 13 ألف طن وصادر 45 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 36 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 5 ألاف طن وصادر 31 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 24 ألف طن بروبلين، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 71 ألف طن فوسفات.

وكان قد وجه اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء إجراءات الشاحنات مع تفعيل الفاتورة الموحدة لجميع الجهات العاملة بالموانىء وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى لكافة الجهات داخل الميناء وخاصة التوكيلات الملاحية لسرعة وسهولة تبادل البيانات والمكاتبات إلكترونيا من خلال المنظومة الإلكترونية بالميناء .

 


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هيئة موانئ البحر الاحمر

ميناء نويبع

سفن بضائع

رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر

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