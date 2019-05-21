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تداول 322 شاحنة بضائع و118 سيارة بموانئ البحر الأحمر وبورسعيد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:57 ص
تداول 322 شاحنة بضائع و118 سيارة بموانئ البحر الأحمر وبورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
المحافظات - عماد عرفة – السيد فلاح
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 26 سفينة، وتم تداول 304 شاحنة بضائع و118 سيارة

وشملت حركة الواردات 157 شاحنة و110 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 147 شاحنة بضائع و(8) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال أربع سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس،Moseld GK  بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين أمانة والنوى أكسبريس، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى أيلة، بريدج، سينا .

ومن جانب آخر أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الثلاثاء 18 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 


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