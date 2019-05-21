تداول صور من أسئلة امتحان الفرنساوى لأولى ثانوى على بعض صفحات "فيس بوك"

تداولت بعض صفحات الفيس بوك أجزاء من الامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة الفرنسية لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد التاسعة صباحا وقبل انتهاء موعد الامتحان.

وتداولت الصفحات أجزاء من الامتحان تمت الإجابة عنها، وأظهرت الصور المتداولة أنها مرسلة من على جهاز التابلت إلى هذه الصفحات من جانب بعض الطلاب.

جدير بالذكر، أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تعقد بنظام الأوبن بوك أى استخدام الكتاب المفتوح فى الوصول إلى الإجابة المطلوبة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضى، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.