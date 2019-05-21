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تحقيقات قضية "التحويلات المالية": المتهم استغل عمله بشركات الصرافة فى إجراء التحويلات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 ص
تحقيقات قضية "التحويلات المالية": المتهم استغل عمله بشركات الصرافة فى إجراء التحويلات عملات أجنبية - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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حققت النيابة العامة مع متهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية للخارج بطرق غير شرعية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول .

وكشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهم فى بالاتجار غير الشروع فى النقد الأجنبى، وقيامه باستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية باسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة، مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقاً للفحص المستندى (75,000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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