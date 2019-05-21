تحرير قضايا غش تجارى وذبح خارج المجازر الحكومية فى حملة تموينية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية لضبط المخالفين من أصحاب المخابز والمحلات التجارية، وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 114 قضية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وغش تجارى، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير قضايا ذبح لحوم بلدي خارج المجازر الحكومية ، بيع بأزيد من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.