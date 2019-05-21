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الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:46 م
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تحريات لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:23 م
تحريات لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل فى بولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، مصابة بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

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جريمة قتل

قتل ربة منزل

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

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