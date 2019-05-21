تحريات لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، مصابة بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.