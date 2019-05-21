تجهيز الشواطئ وشاشات عرض استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على الجهات التنفيذية المعنية بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات التى تتم لاستقبال فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية والتى من المقرر أن تستضيف الإسكندرية بعض مبارياتها.

وذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لبحث آخر استعدادات وإجراءات المحافظة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية.

فى بداية الاجتماع؛ استمع المحافظ من جميع الجهات المعنية إلى خطط استعداداتهم ونسب تنفيذ المهام، والأعمال الخاصة بكل جهة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بكل الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة، وضرورة الإسراع فى إنهاء كل الإجراءات والتجهيز لاستقبال البطولة على الوجه الأكمل، ووجه بضرورة الاهتمام والتركيز على رفع كفاءة وتجميل جميع الأماكن والطرق والمحاور المرورية، لإظهار مصر عامة والإسكندرية بشكل خاص التى تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة، بصورة مشرفة أمام زائرى المدينة والتى من المرجح أن تشهد إقبالا متميزا من كل الدول الأفريقية المشاركة خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أهمية هذا الحدث الجلل.

على صعيد آخر؛ كلف محافظ الإسكندرية بتجهيز عدد من الشواطئ المجانية والمتميزة، وكذا تحديد عدد من الميادين والحدائق العامة على مستوى الأحياء وذلك لوضع شاشات عرض لمشاهدة المباريات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتجهيز مراكز الشباب لوضع شاشات عرض لإتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.

كما شدد على مديرية الطرق بالالتزام بالخطة الزمنية للانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله للطرق المؤدية إلى الاستاد على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، للانتهاء منها فى الموعد المقرر لها. وأكد على تكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع كل الجهات.

كما كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بطريق مطار برج العرب وصينية الهوارية بنطاق حى العامرية ثانى. وكذا متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيلها بالشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل الرئيسية للمدينة.

وقد قام اللواء حمدى الحشاش بجولة مرورية لتفقد أعمال التطوير الجارية بطريق مطار برج العرب وصينية الهوارية من أعمال دهان أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات الجديدة ورفع الأتربة.

كما تفقد أعمال كشط الأسفلت بطريق الهوارية وإعادة رصفها مرة أخرى، موجهًا بضرورة استمرار وتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال المطلوبة فى المواعيد المحددة لها سابقًا وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال بطولة الأمم الإفريقية وموسم الصيف.

فيما قام المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بجولة ميدانية على محطات ترام خط ترام الرمل للمتابعه بعد عملية التطوير التى قام بها رجال المشروعات ووجهه بغسيل ونظافة المحطات لتظهر بالمظهر اللائق للهيئة حيث قام العاملين بالهيئة بغسيل الأرصفة بالماء والصابون لتظهر بالمظهر اللائق أمام الركاب

وأشار رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية له إلى أن شعار الهيئة أن "محطات الهيئة ملك لك فحافظ عليها" حتى نظهر بالمستوى المطلوب أمام ضيوف الإسكندرية خاصة أن الاختيار قد وقع على محافظه الإسكندرية لتكون من ضمن المحافظات المشاركة فى تنظيم بطولة الأمم الأفريقية تطوير المحطات ونظافتها جاء استعدادًا لاستقبال فصل الصيف واستقبال الزوار لمحافظة الإسكندرية الجميلة مؤكدًا الهيئة العامة للركاب تسعى دائمًا لتقديم الأفضل لراحة الركاب

فيما وقعت مساء اليوم كلية طب الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الشئون الصحية بحضور وكلاء كلية طب الإسكندرية ولفيف من أعضاء مجلس الكلية ومديرة إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية.

ويشمل البروتوكول استعانة مديرية الشئون الصحية بكلية الطب لإمدادها بأعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى تقديم الخدمة الطبية وخاصة فى التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة، وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريب الأطباء، كما يشمل بروتوكول التعاون تبادل المستلزمات الطبية والأدوية من خلال التنسيق مع وزارة الصحة .

ووقع البروتوكول عن مديرية الشئون الصحية الدكتور ”علاء عثمان“ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعن كلية طب الإسكندرية الدكتور ”أحمد عثمان“ عميد الكلية .