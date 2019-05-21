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تجديد حبس عاطل قتل عامل بسبب خصومة ثأرية بين عائلتيهما فى الصف

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:54 ص
تجديد حبس عاطل قتل عامل بسبب خصومة ثأرية بين عائلتيهما فى الصف محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس "م.غ" 31 عامًا عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها، لاتهامه بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية بين عائلتيهما.
 
كانت النيابة العامة أمرت - فى وقت سابق - بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وتبين من خلال مناظرتها جثمانه أنه فى العقد الخامس من عمره، ويرتدى ملابسه كاملة ومصاب بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسده، أسفرت عن وفاته متاثرًا بإصابته.
 
وجهت النيابة العامة للمتهم خلال التحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض ونارى، وهى الاتهامات التى اعترف بها، وقال، أنه ترصد للمجنى عليه، وكان يتابع تحركاته، ويوم الواقعة انهال عليه طعنًا بـ"سكين"، حتى سقط غارقًا فى دمائه وفارق الحياة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل على يد شاب بمركز الصف بجنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل فريق أمنى إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثمان، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعى، لتنفيذ قرار النيابة بتش،ريحه، وتمكن فريق أخر من رجال المباحث من القبض على المتهم.
 
 
 
 

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خلافات الثأر

الصف

مديرية الامن

الطب الشرعى

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