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تجديد حبس خادمة متهمة بسرقة مليون جنيه من منزل مخدومها بالعجوزة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:20 م
تجديد حبس خادمة متهمة بسرقة مليون جنيه من منزل مخدومها بالعجوزة تجديد حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس خادمة متهمة بسرقة مليون جنيه من شقة مخدومها، فى منطقة العجوزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، اتهم فيه خادمته "ع.ا" بسرقة مبلغ مالى، من داخل منزله، بمنطقة العجوزة، وفرت هاربة.

وتابعت التحقيقات، أنه بإجراء الأمن تحريات موسعة حول الواقعة، تمكن من تحديد مكان اختفاء المتهمة، والتى تبلغ من العمر 36 عامًا، وعليه خرجت قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض عليها، وإعادة المبلغ المسروق.

وتبين من خلال استجواب المتهمة من قبل رجال الأمن، أنها استغلت عدم تواجد أحد داخل المنزل واستولت على المبلغ المالى، وفرت هاربة.

 

 

 


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