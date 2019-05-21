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تجديد حبس المتهم بذبح والده فى مدينة نصر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:41 م
تجديد حبس المتهم بذبح والده فى مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل والده 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

والبداية عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بالحى السويسرى بالحى العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيًا ودائم التشاجر مع نجله.

 

وأضافت التحريات التى أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل فى العقد الثانى من عمره، وأنه دائم تعاطى الأستروكس مما يجعله فى حالة فقدان للوعى، ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وذبحه، ليسقط والده غارقًا فى دمائه، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وعرضه على النيابة.

 


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