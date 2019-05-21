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الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:04 م
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تأمين مخزون المحافظات من السلع الأساسية 3 أشهر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:07 م
تأمين مخزون المحافظات من السلع الأساسية 3 أشهر منتجات غذائية
كتب مدحت وهبة
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عززت  شركتى الجملة " التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية ومنتجات اللحوم والدواجن ليكفى احتياجات المواطنين فتره لا تقل عن 3أشهر بجانب انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات فى مختلف المحافظات .

فيما تواصل الحكومة طرح السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأاخرى  بجانب أيضا استمرار طرح المنتجات فى المنافذ المتنقلة فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية .


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شركات الجملة

القابضة للصناعات الغذائية

مخزون السلع

المحافظات

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