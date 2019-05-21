تأمين مخزون المحافظات من السلع الأساسية 3 أشهر

كتب مدحت وهبة

عززت شركتى الجملة " التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية ومنتجات اللحوم والدواجن ليكفى احتياجات المواطنين فتره لا تقل عن 3أشهر بجانب انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات فى مختلف المحافظات .

فيما تواصل الحكومة طرح السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأاخرى بجانب أيضا استمرار طرح المنتجات فى المنافذ المتنقلة فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية .