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تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ 28 مايو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:30 م
تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ 28 مايو محكمه ـ أرشيفيه
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل  محاكمة المتهمين في القضية  رقم 137 عسكرية، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 28 مايو للإطلاع.

 

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون فى القضية تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

 

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.


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تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ21 مايو الجارى

الانضمام لداعش

المتهمين بالانضمام لداعش

خلية تكفيرية

الارهاب

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