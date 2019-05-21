بوتين يبحث مع ميركل وماكرون الأزمة الداخلية الأوكرانية

أ ش أ

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع حول الأزمة الأوكرانية الداخلية، مع مراعاة سياسات الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، وتغيير حكومة البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الكرملين الروسي، وجاء في نصه: "تمت مناقشة الوضع حول الأزمة الداخلية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار سياسة إدارة بترو بوروشنكو والتغيير الأخير في قيادة الدولة في كييف".

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي ذكّر مرة أخرى بأولوية بدء تنفيذ القانون الخاص بالوضع للمناطق الفردية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، واتباع خطوات لإقامة حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوهانسك.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة القانون العنصري "بشأن ضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة دولة" والتي اعتمدها البرلمان الأوكراني.

وتابع البيان: "لقد أذهلنا برفض عدد من الدول مناقشة هذه الوثيقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتعارض مع دستور أوكرانيا واتفاقات مينسك والتزامات كييف الدولية بحماية الأقليات القومية واللغوية."