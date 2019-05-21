video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يبحث مع ميركل وماكرون الأزمة الداخلية الأوكرانية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:02 م
بوتين يبحث مع ميركل وماكرون الأزمة الداخلية الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع حول الأزمة الأوكرانية الداخلية، مع مراعاة سياسات الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، وتغيير حكومة البلاد.

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الكرملين الروسي، وجاء في نصه: "تمت مناقشة الوضع حول الأزمة الداخلية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار سياسة إدارة بترو بوروشنكو والتغيير الأخير في قيادة الدولة في كييف".

 

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي ذكّر مرة أخرى بأولوية بدء تنفيذ القانون الخاص بالوضع للمناطق الفردية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، واتباع خطوات لإقامة حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوهانسك.

 

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة القانون العنصري "بشأن ضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة دولة" والتي اعتمدها البرلمان الأوكراني.

 

وتابع البيان: "لقد أذهلنا برفض عدد من الدول مناقشة هذه الوثيقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتعارض مع دستور أوكرانيا واتفاقات مينسك والتزامات كييف الدولية بحماية الأقليات القومية واللغوية."

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس أوكرانيا يحدد 21 يوليو موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة

موسكو تدعو رئيس أوكرانيا إلى إصدار أوامر بوقف إطلاق النار فى "دونباس"

الصين "تأسف" لرفض مجلس الأمن عقد اجتماع حول أوكرانيا

رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تقديم استقالنه الأربعاء المقبل

موقف طريف لرئيس أوكرانيا الجديد قبل حلف اليمين.. اعرف التفاصيل (فيديو)

أوكرانيا تتهم دونباس بقصف مواقعها 18 مرة خلال 24 ساعة

بوتين

روسيا

المانيا

فرنسا

اوكرانيا

ماكرون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة