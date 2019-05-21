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بلاش تابلت و تلفزيون كتير...اعرفى أضرار الالكترونيات على صحة طفلك

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:33 ص
بلاش تابلت و تلفزيون كتير...اعرفى أضرار الالكترونيات على صحة طفلك اضرار الالكترونيات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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"تابلت وموبايل وتلفزيون طول اليوم"، أصبحت الالكترونيات هى الوسيلة الترفيهية التى يلجأ إليها الاطفال دائما بدلا من الألعاب الترفيهية والرسم والتلوين، ووفقا لما ذكره موقع childdevelopmentinfo فأن وجود الاطفال على الاجهزة الالكترونية طول اليوم يؤثر على صحتهم  وعلى الجهاز العصبى وحالتهم النفسية أيضا ومن أبرز الاضرار التى يتعرض لها الطفل.

اضرار الكمبيوتر
اضرار الكمبيوتر

 

1:ترك الاطفال وقت طويل على الاجهزة الالكترونية يعرضهم للانطوائية والعزلة وعدم القدرة على التواصل مع الاخرين أو تكوين صداقات.

2:الافراط فى استخدام التابلت أو الموبايل يسبب تأخر النطق عند الاطفال.

3:يسبب اضطرابات فى النوم مثل الارق والقلق والتوتر.

4:ترك الطفل أمام اجهزة الكمبيوتر أو التابلت يوميا يعرضه للسمنة المفرطة، بسبب قلة النشاط والحركة.

5:يؤثر على ذاكرة الطفل وعلى صحة الجهاز العصبى ويعرضه لمخاطر عديدة.

اضرار
اضرار الالكترونيات

 

6:الافراط فى مشاهدة الأجهزة الالكترونية يسبب العدوانية والعنف الشديد.

7:قد يصاب طفلك بالإدمان الشديد وعدم القدرة على ترك الاجهزة الالكترونية.

8: قد يسبب مشاكل فى الرقبة والكتف بسبب النظر لأسفل دائما عند مشاهدة التابلت او التليفون المحمول.

9: يواجه الطفل مشاكل كبيرة فى الرؤية وجفاف العين .

 

 


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