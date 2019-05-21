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بعد تصديق 22 دولة أفريقية عليها.. ما هى اتفاقية التجارة الحرة AFCefta؟

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:57 م
بعد تصديق 22 دولة أفريقية عليها.. ما هى اتفاقية التجارة الحرة AFCefta؟ جمارك _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تدخل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCefta حيز النفاذ نهاية شهر مايو الجارى بعد توقيع وتصديق 22 دولة عليها، بحسب بيان رسمى لوزارة التجارة، يقدم "اليوم السابع"، بعض المعلومات الهامة عن الاتفاقية وتأثيرها على مصر.

 

ما هى اتفاقية التجارة الحرة القارية؟

هواتفاق لتسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، ولكن على مراحل زمنية متفرقة وليس تطبيقا فوريا بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، ويعتبره المهتمون بشأن التجارة فى العالم هو الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

 

هل تضم الاتفاقية كل دول الاتحاد الإفريقى؟

منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

 

كيف يؤثر نفاذ الاتفاقية على حركة التجارة فى دول القارة السمراء؟

إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم فى تنمية حركة التجارة البينية الافريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الى جانب زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية وهو ما يمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.

 

يشار إلى أنه وافق مجلس الوزراء يناير 2019 على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى برواندا فى مارس 2018.


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