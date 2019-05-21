برلمانى: العقوبات الأمريكية على روسيا تهدف لطمس نتائج لقاء بوتين مع بومبيو

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أكد رئيس لجنة الدعم القانونى لتطوير مجمع الصناعات الدفاعية بمجلس الدوما الروسى، فلاديمير جوتينيف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على مؤسسات الدفاع الروسية لن تؤثر على عملها، مشيرا إلى أنها محاولة سياسية للنخب الأمريكية لطمس نتائج اللقاء الأخير للرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال جوتينيف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء - "لا أعتقد أن هذه العقوبات ستشكل أي تهديد لاقتصاد بلدنا أو تنفيذ الحجوزات الحكومية للدفاع".

وأضاف: "يتعين أن تؤخذ هذه العقوبات كإشارة من قبل بعض الأطراف في واشنطن على خلفية الاجتماعات المشجعة في سوتشي بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الروسي والوزير لافروف مؤخرا، والتي أعطت بعض الأمل في أن التعاون بين بلدينا سيستأنف".

وكان مكتب الأمن الدولي وعدم الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن، في وقت سابق من اليوم ، فرض عقوبات على شركتين روسيتين، هما مصنع (أفانجارد) بموسكو، ومكتب تصميم صناعة الآلات في مدينة تولا، بالإضافة إلى مركز تدريب لإعداد المتخصصين في قوات الصواريخ بمدينة جاتتشينا الروسية.