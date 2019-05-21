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برامج توعوية حول طرق رى وتسميد ومكافحة آفات الزيتون لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:01 م
برامج توعوية حول طرق رى وتسميد ومكافحة آفات الزيتون لزيادة الإنتاج زراعات الزيتون- أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حملاتها الإرشادية وبرامجها التوعوية بالحقول، وإصدار نشرات التوصيات الفنية لزيادة إنتاج محصول الزيتون خلال الفترة الحالية، وتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة وطرق الرى والتسميد ومكافحة أفات  المحصول.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم  الممارسات الجيدة لمتابعة محصول الزيتون  التخلص من الحشائش خارج المزرعة ، دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس، زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة.

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أن من أهم طرق التسميد  لمحصول الزيتون الأشجار التي تروى بالغمر ، إضافة 100- 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، إضافة 150 جم سماد مركب للأشجار اقل من 3 سنوات و 300جم للأشجار اكبر من 3 سنوات، إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و 300 جم للأشجار الكبيرة و يكرر كل 15 يوم.

وعن الأشجار التى تروى بالتنقيط :الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم ،الرية الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19 ،الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم، الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم.

وعن  التسميد الورقى، يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا ، الرى (لتر / يوم / شجرة ) ، الرى (لتر / يوم / شجرة ) ، عمر الأشجار / الكمية باللتر خلال مايو السنة الأولى / 20 لتر، السنة الثانية / 22 لتر، السنة الثالثة / 25 لتر، السنة الرابعة / 25 إلي 30 لتر، السنة خمسة / 40 إلي 55 لتر، أكبر من ست سنوات / 55-70 لتر.

 

 


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