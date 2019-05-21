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الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:50 ص
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بالأرقام.. تعرف على أجور المصريين "وبيشتغلوا كام ساعة"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:00 ص
بالأرقام.. تعرف على أجور المصريين "وبيشتغلوا كام ساعة" الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول إحصاءات الأجور وعدد ساعات العمل الأسبوعية للمصريين خلال عام 2018، أرقاما هامة فى هذا الإطار، ووفقا لتلك البيانات الإحصائية التى حصل "اليوم السابع"، ننشر أهم الأرقام التى توضح متوسط أجور المصريين شهرياً وعدد ساعات عملهم فى الأسبوع.

 

-   3508 جنيه متوسط الأجر الشهرى للعاملين فى القطاع الخاص.

-           5112 متوسط الأجر الشهرى للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام.

-           4416 جنيه المتوسط العام لأجور العمالة المصرية بالدولة عدا مشتغلى القطاع الحكومى.

-           يرتفع متوسط الأجر الشهرى للإناث فى القطاع العام عن الذكور، حيث يبلغ للإناث 5568 جنيه، مقابل 5048 جنيها للذكور .

-           يختلف الحال فى القطاع الخاص، إذ يرتفع متوسط الأجر الشهرى للذكور عن الإناث، ويبلغ 3644 جنيها، مقابل 3260 جنيها للإناث.

-           يعد العاملين فى نشاط الوساطة المالية والتأمين الأعلى أجراً بمتوسط 13.156 ألف جنيه فى الشهر.

-           بلغ متوسط الأجر الشهرى للعاملين فى قطاع التشييد والبناء "على مستوى القطاعين الخاص والعام"، 5260 جنيها.

-           وللعاملين فى نشاط الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، بلغ المتوسط الشهرى للأجور 5496 جنيها.

-           بلغ متوسط أجور العاملين فى نشاط النقل والتخزين، شهريا، 5732 جنيها.

-           جاء العاملين فى نشاط التعليم، الأقل أجراً، بمتوسط 2084 جنيه فى الشهر.

-           يعمل المصريون بشكل عام سواء كانوا مشتغلين فى القطاع الخاص أو العام، 208 ساعة فى الشهر، بواقع 52 ساعة فى الأسبوع.

-           ترتفع ساعات عمل مشتغلى القطاع الخاص عن العام، حيث تبلغ 220 ساعة شهريا لعاملى القطاع الخاص بواقع 55 ساعة فى الأسبوع، مقابل 200 ساعة لعاملى القطاع العام فى الشهر، بواقع 50 ساعة أسبوعياً.


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